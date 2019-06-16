SİVAS'TA YKS'DE İKİNCİ OTURUM HEYECANI YAŞANDI
1 saat önce
SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:45 Kaynak: DHA
SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Sivas
'ta öğrenciler, sabahın erken saatlerinde AYT'ye girmek için sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınava girecek olan adayların ve ailelerinin heyecanlı olduğu görüldü. Üniversite adayları salonlara güvenlik aramasından geçerek alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda öğrenciler soruları yanıtlamak için ter dökerken aileleri ise dışarıda Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. 15 dakika kuralına nedeniyle bazı öğrenciler sınava alınmadı. Bazı öğrenciler ise kapıların kapanmasına dakikalar kala salonlara girebildi.
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