Sivas'ta YKS heyecanı erken yaşandı

Sivas'ta ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenecek YKS sınavı öncesi, öğrencilerin sınav heyecanını yenmeleri ve sınav tecrübesi kazanmaları için sınav provası gerçekleştirildi

10 bin 540 öğrencinin katıldığı gerçeğinden farksız provada öğrenciler hatalarını görüp heyecanlarını yendi

SİVAS - Sivas'ta ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenecek YKS sınavı öncesi, öğrencilerin sınav heyecanını yenmeleri ve sınav tecrübesi kazanmaları için gerçeğinden farksız sınav provası gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü YKS'ye girecek öğrencilerin sınav başarısını arttırmak için ilginç bir projeye imza attı. Öğrencilere sınav tecrübesi kazandırmak ve sınav heyecanlarını yenmeleri için gerçeğinden farksız sınav provası gerçekleştirildi. "Son Prova" isimli sınavda, ÖSYM tarafından uygulanan tüm YSK sınav düzeni ve kuralları uygulandı. Kimliğini unutan öğrenciler sınava alınmadı. Sınav saatini geciktiren öğrencilerinde sınava girmesine izin verilmedi. Öğrenciler sınav provasında; sınav disiplini ve zamanlama gibi hususlarda eksik ve aksaklarını görme fırsatı buldu.

10 Bin 540 öğrenci katıldı

Gerçeğini aratmayan sınav provasına Sivas Cumhuriyet üniversitesi kampüsündeki 25 sınav merkezinde ve Suşehri'ndeki 2 merkezde 967 öğretmenin nezaretinde 10 bin 540 öğrenci katıldı. Sınav, Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek.

Öğrenci ve veliler sınav provasından memnun olduklarını belirtti. Öğrenciler, "Bu sınav, sınav heyecanını atmamızı sağladı. Sınavdan önce eksiklerimizi tespit etme imkanı bulduk. Sınav günü nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Bizim için iyi oldu" dediler. Velilerde sınav provasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geç kalanlar sınava alınmadı

ÖSYM sınav kullarının bire bir uygulandığı sınavda, geç kalanlar ve kimliğini yanında getirmeyeler sıva alınmadı. Gerçek sınav öncesi, dikkatsizlikleri yüzünden sınava alınmayan öğrenciler önemli bir ders aldıklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, provayı bire bir takip ederek, "İlimizde akademik başarıyı arttırma husussunda yapılan çalışmaları destekleyici olarak bugün burada öğrencilerimiz evden kalkıp sınav salonlarına gelip sınavın bitimine kadar olan tüm süreçleri deneyimlemektedir. Dolayısıyla öğrencimiz sınava en son kaçta girebileceğini, hangi evrakları bulundurması gerektiğini, sınavda nerede oturacağını, sonu kitapçığının kodlanmasından cevap anahtarının kodlanmasına kadar geçen süreçleri yaşamaktadır ve tecrübe etmektedir. Bunlar bizim için çok değerli. 18-19 Haziran'da yapılacak olan YKS sınavının her öğrencimizde kaygı ve stresi vardır. Hedeflerimizden birisi de Bu sınav heyecanını yatıştırmak ve onları gerçek sınava hazır hale getirmektir. " şeklinde konuştu.