Sivas'ta, YKS'nin ikinci oturumu heyecanı
1 saat önce
SİVAS'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci bölümü olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:49 Kaynak: DHA
SİVAS'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci bölümü olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapıldı. Kentte adaylar, AYT'ye girmek için sabah erken saatlerde sınav merkezlerine gitmek üzere yola çıktı. Sınava girecek adaylar ile ailelerinin heyecanlı olduğu görüldü. Üniversite adayları, sınavın yapılacağı salonlara güvenlik aramasından geçirilerek, alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, soruları yanıtlamak için ter dökerken, aileleri ise dışarıda dua etti. '15 dakika' kuralı gereği bazı adaylar, geç kaldıkları gerekçesiyle sınav salonlarına alınmadı. Bazıları ise kapıların kapanmasına dakikalar kala salonlara girebildi.
- Sivas
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