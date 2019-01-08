Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı
2 saat önce
Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, 199 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas
'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, 199 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas'ta bir süredir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı gün içerisinde etkisini arttırdı. 199 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 7 dereceye düştü. Yağan
kardan dolayı mutlu olduklarını belirten Sivaslılar, yine de eksi soğukların kalmadığını, hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen çok da soğuk olmadığını belirtti. Sivas tarihi kent meydanında yağan taze karla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan uyarıda, yoğun kar yağışın Çarşamba
günü sabah saatlerine kadar devam edeceği, vatandaşların kar yağışından kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:47 Kaynak: İHA
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