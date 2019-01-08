Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı

2 saat önce

Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, 199 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, 199 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta bir süredir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı gün içerisinde etkisini arttırdı. 199 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 7 dereceye düştü. Yağan kardan dolayı mutlu olduklarını belirten Sivaslılar, yine de eksi soğukların kalmadığını, hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen çok da soğuk olmadığını belirtti. Sivas tarihi kent meydanında yağan taze karla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yoğun kar yağışın Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam edeceği, vatandaşların kar yağışından kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

Yağan, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Son Dakika! Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:48:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]