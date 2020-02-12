Sivas'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika

Sivas'ta yoğun kar yağışı

6 saat önce

SİVAS'ta, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 385 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı, System.String[]

SİVAS'ta, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 385 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Suşehri, Zara, Şerefiye yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışının ardından 385 köy ve mezra yolundan ulaşım sağlanamazken, şehirlerarası yollarda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kentte bugün okullar da tatil edilmişti.


Sabah, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lider Sivasspor karın tadını doyasıya çıkardı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:43:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]