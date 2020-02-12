Sivas'ta yoğun kar yağışı (2) - Son Dakika

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMİ BULDU

Sivas'ta kar yağışının aralıksız sürmesiyle kentte araç ve yaya trafiği aksadı. Sivas Belediyesi ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Karın keyfini çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ise kent meydanında fotoğraf çektirdi.

SUŞEHRİ'NDE HASTA KURTARMA OPERASYONU

Suşehri ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan Karalar köyünde yaşayan Kiraz Karakuş (85) rahatsızlandı. Yaşlı hastanın yakınları 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ambulans Karalar köyüne, Suşehri İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yolu açması sonucu ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kiraz Karakuş, Suşehri İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ayrıca ilçede etkisini sürdüren yağıştan dolayı yolda mahsur kalan bir araç ve içerisindeki şoför, iş makinelerinin aracı çekmesi sonucu kurtarıldı.