Sivas'ta yoğun kar yağışı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta yoğun kar yağışı (3) - Son Dakika

Sivas'ta yoğun kar yağışı (3)

6 saat önce

EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARASivas'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sivas'ta yoğun kar yağışı (3), System.String[]

EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA

Sivas'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın da ara verildi. Vali Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, görderdiğiniz fotoğraflarla kar tatilini çok verimli şekilde geçirdiğinizi memnuniyetle görüyorum. Gün boyu yağan karın devam edecek olması ve gece oluşabilecek buzlanmadan dolayı, il genelinde yarın eğitime gün daha ara veriyoruz. İyi okumalar" ifadelerini kullandı.Ayrıca kamuda çalışan, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar da idari izinli sayılacak.


Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:39 Kaynak: DHA
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