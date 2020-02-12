Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisi artırdı.

Kent merkezi kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.

Kar yağışı zaman zaman ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

Sivas- Erzincan kara yolundaki Seyfebeli Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte kar ve tipi nedeniyle Suşehri-Şerefiye-Zara kara yolu ulaşıma kapatıldı.