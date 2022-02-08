Sivas'ta yoğun kar yağışı, Kayseri'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Sivas'ta yoğun kar yağışı, Kayseri'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların ilerleyen saatlerde yoğun kar yağışına dönüşmesinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun olarak perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ, tipi, buzlanma, don gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir."

Öte yandan Sivas'ta kar nedeniyle 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de kuvvetli rüzgar ve fırtına

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Kayseri'de bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği, güneyli yönlerden esen rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı bildirildi.

Rüzgarın özellikle Kayseri'nin güney ve merkez ilçelerinde kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde ise yer yer tam fırtına şeklinde eseceği vurgulanan açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.