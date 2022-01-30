Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler artırıldı - Son Dakika

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artıracak.

Bu kapsamda, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı tedbirler alındı.

Buna göre, hamile, engelli (yüzde 40 raporu bulunanlar), kronik rahatsızlığı bulunan (kanser hastaları, organ nakli olan ve organ yetmezliği olan, KOAH hastalığı olan, kalp hastalığı olan ve serebrovasküler hastalığı olan), süt izni kullanan, gazi (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde 2 gün süre ile idari izin verildi.

Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesailer 09.30-12.00/ 13.00-17.00 olarak düzenlendi.

Halk eğitimi ve rehabilitasyon merkezleri, dershaneler, etüt merkezleri, takviye kursları, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri 31 Ocak'tan itibaren 2 gün süre ile tatil edildi.

İdari izin ve mesai saatleri düzenlemesinde, "istisnai kurumlar" olarak nitelendirilen ve sürekli sunulması gereken hizmetleri icra eden emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, 112 Acil Arama, itfaiye, orman müdahale, karayolları, belediyeler ve İl Özel İdaresi müdahale birimleri kapsam dışında tutuldu.