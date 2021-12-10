Üye Girişi
Sivas'ta yoğun sis - Son Dakika

Sivas'ta yoğun sis

10.12.2021 10:30
Sivas'ta yoğun sis

SİVAS'ta, sabah saatlerinde sis etkili olurken, trafikteki sürücüler, görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

SİVAS'ta, sabah saatlerinde sis etkili olurken, trafikteki sürücüler, görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kent merkezi ve çevresinde yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 50 metreye kadar düştü. Yollarda olan sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun siste, Kızılırmak üzerindeki tarihi Eğri Köprü çevresinde ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Tarihi köprüde fotoğraf çektirenler oldu.


Sivas'ta yoğun sis
Sivas'ta yoğun sis
Sivas'ta yoğun sis
Sivas'ta yoğun sis
Sivas'ta yoğun sis
Sivas'ta yoğun sis
Sivas'ta yoğun sis
Sivas'ta yoğun sis

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta yoğun sis - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taraftarlar Zafer Algöz'ü çıldırttı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran sitem 10:36 Taraftarlar Zafer Algöz'ü çıldırttı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran sitem
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor 10:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor 10:26 Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı 09:53 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı 09:16 Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu

Son Dakika Haberleri
10:32 Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor
10:28 Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap
10:25 Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor
10:15 Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet gündem oldu! Vatandaşın "Her yerim görünüyor" isyanı sosyal medyayı salladı
10:11 Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttı
10:09 Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin
10:05 Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler
09:58 Acımadan kurşun yağmuruna tuttular! 7 çocuk babası adam canını zor kurtardı
09:54 79 yılık ''uçak mezar''ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret etmeye geliyor
09:52 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor         
10:32
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap         
10:29
79 yılık ''uçak mezar''ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret etmeye geliyor 79 yılık ''uçak mezar''ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret etmeye geliyor         
09:54
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 10:45:33. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta yoğun sis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement