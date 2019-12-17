Sivas'ta yoğun sis (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta yoğun sis (2) - Son Dakika

Sivas'ta yoğun sis (2)

6 saat önce

KENTTEN SİS MANZARALARISivas'ta, sabah saatlerinde başlayan sisin etkisi, akşam saatlerinde arttı.

Sivas'ta yoğun sis (2), System.String[]

KENTTEN SİS MANZARALARI

Sivas'ta, sabah saatlerinde başlayan sisin etkisi, akşam saatlerinde arttı. Hava sıcaklığının eksi derecelerde ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, iş çıkış saatinde, trafikte aksama meydana geldi. Kent merkezinde sis manzaraları da ortaya çıktı. Tarihi kent meydanında, sis ve şehir ışıkları birbirine karışınca dışarıda olanlar da cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü'nce sisin 3 gün kentte etkili olacağı belirtilerek, trafikte meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.


Sabah, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:26 Kaynak: DHA
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