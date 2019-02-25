Sivas'ta Yoğun Sis Etkili Oldu
1 saat önce
Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Sivas
'ta sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında düştüğü kentte, yoğun sis görüldü. Kent merkezindeki yoğun sis tabakası nedeniyle görüş mesafesini bazı yerlerde yer yer 20 metreye kadar düştü. Araç
sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Sis, aynı zamanda kartpostallık görüntüler oluşturdu. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:56 Kaynak: İHA
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