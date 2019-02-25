Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yoğun Sis Etkili Oldu

Sivas'ta Yoğun Sis Etkili Oldu

1 saat önce

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

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Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında düştüğü kentte, yoğun sis görüldü. Kent merkezindeki yoğun sis tabakası nedeniyle görüş mesafesini bazı yerlerde yer yer 20 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Sis, aynı zamanda kartpostallık görüntüler oluşturdu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Sabah, Sivas, Güncel
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