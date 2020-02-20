Sivas'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

7 saat önce

SİVAS'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

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SİVAS'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte, sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle trafik aksamalar yaşandı. Merkezde görüş mesafesinin 20- 25 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle sürücüler, trafikte düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.Yoğun sis, Sivas- Ankara, Sivas- Malatya ve Sivas-Ankara karayollarında da kendini gösterdi. Görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:43 Kaynak: DHA
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