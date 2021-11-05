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Sivas'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

05.11.2021 09:28

Sivas'ta yoğun sis etkili oldu Sivas'ta etkili olan yoğun sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan yoğun sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sivas'ta bir süredir etkili olan sis günün ilk saatlerinde etkisini arttırdı. Şehir merkezinde adeta göz gözü görmedi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafik akışı yavaşladı. Özellikle Kızılırmak kıyısında kartpostallık manzaralar oluştu. Tarihi kent meydanı da sisle birlikte ayrı bir görünüme büründü. Kent meydanında bulunan Selçuklu eseri tarihi medreseler fotoğraf tutkunlarına konu oluşturdu.

Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika


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