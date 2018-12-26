Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yolcu Minibüsü Devrildi: 9 Yaralı

Sivas'ta Yolcu Minibüsü Devrildi: 9 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Sivas'ta Yolcu Minibüsü Devrildi: 9 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusufoğlan köyünden Yıldızeli ilçesine yolcu taşıyan Yusuf Aydoğan (62) yönetimindeki 58 YF 456 plakalı yolcu minibüsü, Aşağı Çakmak köyü Çakmakbeli mevkisinde karlı yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan yolcular Hamza Tanrıverdi (44), Musa Bircan (48), Gülsem Ateş (47), Mustafa Çetinkaya (77), Özden Bircan (46), Bekir Yılmaz (31), Nazmi Çakır (28) ve Mehmet Ateş (50) yaralandı.

Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusufoğlan köyünde öğretmen olduğu öğrenilen Nazmi Çakır ile Özden Bircan Sivas'a sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:10 Kaynak: AA

Aydoğan, Yıldızeli, Sivas, Güncel
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