SİVAS Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 39 yaralı - Yeniden - Son Dakika

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SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 3'ü mürettebat, 39 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye 2 kilometre uzaklıktaki Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Ağrı'ya giden Kemal Kızılkaya yönetimindeki 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, Suşehri ilçe girişi Sarıca kavşağı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 36 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 39 kişinin bulunduğu otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Can pazarının yaşandığı kaza yerine, ihbar üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 39 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolculardan çoğunluğu ayakta tedavi görürken, durumu ağır olan 2 kişi ise Sivas kent merkezine sevk edildi.

YAĞMUR ETKİLEDİ

Kaza sırasında bölgede yağmur yağışı bulunduğu, kayganlaşan yolda otobüsün kontrolden çıkarak devrildiği öğrenildi. İstanbul'dan Ağrı'ya giden otobüste 36 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 39 kişi bulunduğu öğrenildi. Kaza sonucu otobüstekilerden 21 kişi yaralanırken, durumları iyi olan 18 kişi de tedbir amacı ile hastanelere sevk edildi. Toplamda 39 kişi hastanelere kaldırılırken, bir çoğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Durumu ağır olan 2 kişi ise Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas kent merkezine sevk edildi.