Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı - Son Dakika
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Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı

6 saat önce

SİVAS Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, üniversitelerin 3 hafta boyunca tatil edildiğinin açıklanmasının ardından yoğunluk yaşandı.

Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı, System.String[]

SİVAS Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, üniversitelerin 3 hafta boyunca tatil edildiğinin açıklanmasının ardından yoğunluk yaşandı. Firma sahipleri, koronavisüre karşı tedbirler kapsamında yolcu otobüslerini dezenfekte ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas'ta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı. Otobüsler hareket etmeden önce koronavirüse karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı. Koltuklar ve bagaj kısımları ilaçlandı.

Firma sahibi Mahmut Doğan otobüslerde yapılan çalışma hakkında bilgi vererek, "Dünya genelinde yayılan salgın ülkemizde ne kadar ciddi bir sorun oluşturmasa da devletimize destek amaçlı araçlarımızı sürekli seyahat öncesi özel dezenfektelerle temizliyoruz. Konuklarımıza her seyahat öncesi ve sonrası el dezenfekteleri ve kolonya servisi yaparak hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Gönül rahatlığı ile konuklarımız seyahatlerini gerçekleştirebilirler. Bu periyodik işlem tüm araçlarımıza yapılıyor" dedi.


İbrahim Kalın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:52 Kaynak: DHA
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