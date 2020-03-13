Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı - Son Dakika
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Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı

7 saat önce

Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandıSİVAS'ta üniversitelerin 3 hafta boyunca tatil edilmesinin ardından yoğunluk oluşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı

SİVAS'ta üniversitelerin 3 hafta boyunca tatil edilmesinin ardından yoğunluk oluşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas'ta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu. Otobüsler hareket etmeden önce koronavirüse karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı. Koltuklar ve bagaj kısımları ilaçlandı. Firma sahibi Mahmut Doğan otobüslerde yapılan çalışma hakkında bilgi vererek, "Dünya genelinde yayılan salgın ülkemizde ne kadar ciddi bir sorun oluşturmasa da devletimize destek amaçlı araçlarımızı sürekli seyahat öncesi özel dezenfektelerle temizliyoruz. Konuklarımıza her seyahat öncesi ve sonrası el dezenfekteleri ve kolonya servisi yaparak hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Gönül rahatlığı ile konuklarımız seyahatlerini gerçekleştirebilirler. Bu periyodik işlem tüm araçlarımıza yapılıyor" dedi.

Görüntü Dvkümü:

-Terminalden görüntüler

-Otobüslerdeki dezenfekte işlemleri

-Firma yetkilisinin konuşmaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)

Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı

İbrahim Kalın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:12 Kaynak: DHA
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