Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 10 Yaralı

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 10 Yaralı

36 dakika önce

Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 10 Yaralı, System.String[]
Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, Sivas- Kayseri kara yolu Sarıdemir köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

İlk belirlemelere göre, 25 yolcunun bulunduğu otobüsteki 10 kişi yaralandı. AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri kazaya müdahale etti.

Yaralılar, ambulansla bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:10 Kaynak: AA

Kayseri, Sivas, Güncel
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