Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 10 Yaralı
36 dakika önce
Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Sivas
'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, Sivas- Kayseri
kara yolu Sarıdemir köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
İlk belirlemelere göre, 25 yolcunun bulunduğu otobüsteki 10 kişi yaralandı. AFAD
, UMKE ve 112 Acil Servis
ekipleri kazaya müdahale etti.
Yaralılar, ambulansla bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:10 Kaynak: AA
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