Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi

5 dakika önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, System.String[]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürkan Çelik (42) yönetimindeki Erzurum'dan Ankara'ya giden 16 ABN 467 plakalı yolcu otobüsü, İmranlı ilçesi Kemreli köyü mevkisinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan bazı yaralılar İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerince çıkartıldı.

İlk belirlemelere göre yaralanan 20 kişi, Numune Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İmranlı İlçe Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Ankara, Erzurum, İmranlı, Sivas, Güncel
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