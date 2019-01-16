Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 15 Yaralı (3)

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 15 Yaralı (3)

1 saat önce

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYORSivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada otobüs şoförü Erdoğan Alıcı ayakta tedavi edilirken, araçta bulunan yolcular Habibe Balı (22), Furkan Karabulut (19), Asiye Aykut (57), Mustafa Gedik (23), Bengü Kayaturan (37), Kazım Özgün...

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 15 Yaralı (3), System.String[]
YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada otobüs şoförü Erdoğan Alıcı ayakta tedavi edilirken, araçta bulunan yolcular Habibe Balı (22), Furkan Karabulut (19), Asiye Aykut (57), Mustafa Gedik (23), Bengü Kayaturan (37), Kazım Özgün (38), Mehmet Akif Özkısa (38), Okan Yılmaz Düzgün (30), Aybegüm Önal (26), Uğur Bıyık (22), Türkan Sungur (25), Selcan Terzi (27), Nurhan Terzi (54), Ayşe Türkay, Sevgi Alageyik, Mustafa Çubuk, Zuhal Çatalyürek, Berna, Bahar ve Zehra Tercüman ise tedaviye alındı. Hastanedekilerin 15'inin yaralanma, diğerlerinin ise soğuktan etkilenme nedeni ile tedavi gördüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:39 Kaynak: DHA

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