Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi 32 Yaralı (2)

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi 32 Yaralı (2)

1 saat önce

YARALI SAYISI 32'YE YÜKSELDİİmranlı ilçesi Kemreli mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 32'ye yükseldi.

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi 32 Yaralı (2), System.String[]
YARALI SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

İmranlı ilçesi Kemreli mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 32'ye yükseldi. Kazada sürücü ile yolculardan Fadime Karslı, Mehmet Karataş, Behçet Karslı, Caner Irmak, Erol Irmak, Abdulkadir Kaya, Fatma Çelikkol (49), Suat Çelikkol (54), Mustafa Yenigül (22), Hilal Akarsu (29), Berat Akarsu (21), Hülya Akarsu Küçük (36), Yasemin Aykut (32) Hatice Akın (49), Alime Yalçın, Sevgi Tank, Cengiz Uğraç, Mehmet Yıldırım, Ensar Güney, Gökhan Aygün, Elif Söylemez, Ömer Erkan Yançı, Salim Yaşar, Nahide Yaşar, Ali Seslikaya, Hakan Altunel, Evrim Öze Altunel, Mehmet Uğur Oğuz, Şener Gürbüz, Sefa Şahin ve Ömer Baygutalp yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:33 Kaynak: DHA

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