SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 4'Ü AĞIR 20 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 4'Ü AĞIR 20 YARALI

10.03.2022 09:12

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada 20 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sivas- Malatya kara yolunun Abdalboğan mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Batman'a giden S.K.(48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsteki 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas ve Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 4'Ü AĞIR 20 YARALI
SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 4'Ü AĞIR 20 YARALI

YORUMLAR
500
Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Malatya, Kangal, Sivas, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 4'Ü AĞIR 20 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
09:08 Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı
09:05 Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu?
08:56 Dünyanın gözü Türkiye'de: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya'da görüşecek
08:46 Çocuk parkında iple asılı bulundu! Cansız bedenin kadın hakime ait olduğu ortaya çıktı
08:41 Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor
08:33 Vatandaşa soruldu! Yüzde 54 "Asla oy vermem" dedi, Pazar seçim olsa Erdoğan'ın oy oranı
08:33 Rus esir askerler, Putin'e seslendi: Savaşı durdur!
08:24 İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı
08:20 Survivor All Star'a veda eden isim SMS sonuçları ile belli oldu
08:14 Piyasalarda son durum! 10 Mart'ta dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 09:20:20. #1.12#
SON DAKİKA: SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 4'Ü AĞIR 20 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement