Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var (1)

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var (1)

52 dakika önce

SİVAS'ta kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan çıkan yolcu otobüsü yan devrildi.

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var (1), System.String[]
SİVAS'ta kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan çıkan yolcu otobüsü yan devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Koyuncu mevkisinde, Sarıdemir köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Kayseri'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Metro Turizm'e ait 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 22  yolcudan bazıları yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yolcular olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı. Diğer yaralılar da ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:57 Kaynak: DHA

Sabah, Kayseri, Sivas, Güncel
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