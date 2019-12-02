Sivas'ta yolcu otobüsü, kar küremesi yapan iş makinesiyle çarpıştı: 1 ölü

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kar küreme çalışması yapan iş makinesi çarpıştı. Kazada otobüsün muavini Zeki Ak (42) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Kızıldağ Geçidi'nde meydana geldi. Erzurum'dan, İzmir'e giden A.K. yönetimindeki Dadaş Turizm'e ait 25 AJ 422 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkisinde kar küreme çalışması yapan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait M.D. yönetimindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle çarpıştı. Kazada otobüs muavini Zeki Ak araç içinde sıkıştı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan otobüsün muavini Zeki Ak, İmranlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.