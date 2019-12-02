Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yolcu otobüsü kepçeyle çarpıştı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Sivas'ta yolcu otobüsü kepçeyle çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Sivas'ta yolcu otobüsü kepçeyle çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün kar küreyen kepçeyle çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Sivas'ta yolcu otobüsü kepçeyle çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün kar küreyen kepçeyle çarpışması sonucu bir kişi öldü.

A.K. yönetimindeki Dadaş Turizm'e ait 25 AJ 422 plakalı yolcu otobüsü, Sivas- Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkisinde kar küreme çalışması yapan Kara Yolları Bölge Müdürlüğüne ait M.D. yönetimindeki kepçeyle çarpıştı.

Kazada otobüsün muavini Zeki Ak (42) araçta sıkıştı.

İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Zeki Ak, İmranlı İlçe Hastanesine sevk edildi.

Zeki Ak yapılan müdahalelere yaşamını yitirdi.

Öte yandan kazanın yaşandığı bölge yakınlarındaki Kızıldağ Geçidi'nde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Karla mücadele ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Dadaş Turizm, İmranlı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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