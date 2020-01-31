Sivas'ta yolcu otobüsü köprüye çarptı: 9 yaralı - Son Dakika

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Sivas'ta yolcu otobüsü köprüye çarptı: 9 yaralı
6 saat önce
Sivas'ın Gölova ilçesinde buzlu yolda kayan yolcu otobüsünün köprüye çarpması sonucu 2'i ağır 9 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Sivas'ın Gölova ilçesinde buzlu yolda kayan yolcu otobüsünün köprüye çarpması sonucu 2'i ağır 9 kişi yaralandı.
E.A. (28) yönetimindeki 69 AB 328 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolunun buzlu ve kaygan olan Gölova ilçesi kesiminde Gölova Köprüsü'nün beton kolonuna çarptı.
Kazada 2'si ağır 9 yolcu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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