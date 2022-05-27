Sivas'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Sivas'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu

27.05.2022 14:50
Sivas'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu

Sivas'ın Gürün ilçesinde otobüsteki yolcunun çantasında 905 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde otobüsteki yolcunun çantasında 905 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde kontrol yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yaptıkları aramada yolculardan birinin çantasında 730 gram kubar esrar ve 175 gram bonzai buldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Diğer yandan, Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de M.T'nin ikametinde yapılan aramada 105 gram kubar, 20 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu - Son Dakika


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