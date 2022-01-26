Sivas'ta yolda kalan 500 kişi yurt ve otellerde ağırlandı - Son Dakika

Sivas'ta geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından yollarda kalan 500 kişi, otel ve yurtlarda misafir edildi.

Armutlu grup köy yolunda İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, görevlilere, helva, baklava ve çay ikram etti.

Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikli yollarda trafik akışının normale dönmeye başladığını belirtti.

İl merkezi ve ilçelerde ana arterlerin açıldığını anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Dün gece itibarıyla yaklaşık 500'e yakın vatandaşımızı misafir ettik. 100'ün üzerinde aracı da depolama dediğimiz bazı bölgelerde tuttuk ama şu an onları da eritmiş durumdayız. Devlet ve öncelikli yollarımızda şu an trafik normale dönmüş vaziyette. İl ve ilçe merkezlerimizde de ana arterler açıldı. Köy yollarımızda da 2 bine yakın yerleşim yerimiz var. Yaklaşık 1030 yerleşim yerimiz kapalı vaziyette. Geceden sabaha kadar arkadaşlarımız çalıştı, şu saat itibarıyla da çalışmalara devam ediyor. Yarın öğleden sonraya kadar tamamını açacağımızı söyleyebiliriz. Ancak tipi olması ve yağışların devam etmesi halinde açılan yollar yeniden kapanabiliyor."

Kar yağışı nedeniyle il genelinde dün alınan kararları anımsatan Ayhan, bu tedbirlerin faydasını gördüklerini ifade etti.

İyi bir süreç yönettiklerini söyleyen Ayhan, karın rahmetini ve bereketini yaşadıklarını dile getirdi.

Öte yandan yurtlarda kalanlara Türk Kızılay Sivas Şubesi tarafından sabah kahvaltısı ikram edildi.

Bu arada Yağdonduran Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Sivas- Malatya kara yolu ulaşıma açıldı.