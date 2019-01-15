Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yolda Mahsur Kalan Öğrenci Servisi Kurtarıldı

Sivas'ta Yolda Mahsur Kalan Öğrenci Servisi Kurtarıldı

50 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

Sivas'ta Yolda Mahsur Kalan Öğrenci Servisi Kurtarıldı, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Taşımalı eğitim kapsamında Gürün ilçe merkezinden Yolgeçen köyüne öğrenci taşıyan servis yolda mahsur kaldı. Öğrenci servisinin yardım çağrısına İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti. 2 saat süren çalışma sonucu yollar açılarak, servis mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:02 Kaynak: İHA

Gürün, Sivas, 3. Sayfa
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