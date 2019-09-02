Sivas'ta yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı



Edinilen bilgilere göre, kaza saat 13.30 sıralarında Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden Kayseri istikametine giden H.Y. idaresindeki 34 BGA 745 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü H.Y. ve H.Y. yaralandı. Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS