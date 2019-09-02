Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
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Sivas'ta yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

8 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre, kaza saat 13.30 sıralarında Yazyurdu mevkiinde meydana geldi.

Sivas'ta yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre, kaza saat 13.30 sıralarında Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden Kayseri istikametine giden H.Y. idaresindeki 34 BGA 745 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü H.Y. ve H.Y. yaralandı. Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Gürün, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:46 Kaynak: İHA
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