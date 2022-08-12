Kaza, saat 22.00 sıralarında il merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Soğuk Çermik Kaplıcası yakınlarında meydana geldi. Soğuk Çermik Kaplıcaları istikametinden il merkezine dönmekte olan Hacı Gölek yönetimindeki 58 BA 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, şarampoldeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gölek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gölek'in cenazesi, jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Yoldan çıkıp şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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