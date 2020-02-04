Sivas'ta yolu kardan kapalı köyde fenalaşan yaşlı adam 11 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta yolu kardan kapalı köyde fenalaşan yaşlı adam 11 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Sivas'ta yolu kardan kapalı köyde fenalaşan yaşlı adam 11 saatte hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı adam, 11 saatte hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ta yolu kardan kapalı köyde fenalaşan yaşlı adam 11 saatte hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı adam, 11 saatte hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye yaklaşık 81 kilometre uzaklıktaki Adamlı köyünde yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerini aradı.

İhbar üzerine hastayı almak için yola çıkan Hafik Devlet Hastanesine ait ambulansın karla kapanan yolda ilerleyememesi üzerine İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Yolun bazı bölümlerinde kepçeye halatla bağlanan ambulans, köye güçlükle ulaştı.

Ambulansa alınan Yılmaz, yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Yılmaz, "Çok teşekkür ediyorum, sağ salim buraya getirdiler. Kar yolları kapattı gelemedim." dedi.

Hafik- Doğanşar kara yolu ulaşıma kapandı

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Hafik-Doğanşar kara yolunu açmak için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

Birçok kamyon ve tır yolda mahsur kaldı. Sürücüler araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı.

Hayatı olumsuz etkileyen kar, Pusat-Özen Barajı ve çevresinde güzel yüzünü göstererek, seyri doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Yusuf Yılmaz, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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