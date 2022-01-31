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Sivas'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber olundu - Son Dakika

Sivas'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber olundu

31.01.2022 22:28
Sivas'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber olundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, arazi taşıtıyla köye ulaşan gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin desteğiyle hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, arazi taşıtıyla köye ulaşan gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin desteğiyle hastaneye kaldırıldı.

Bayat köyünde yaşayan 62 yaşındaki tansiyon hastası Bekir Arslan rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İl Kriz Merkezi'nde hazır bekleyen ANDA Kardeşe Vefa ve Yardımlaşma Derneği arama ve kurtarma ekipleri, kar nedeniyle yolu kapalı köydeki Arslan'ın hastaneye ulaştırılması için arazi cipiyle yola çıktı.

Arslan'ı bir süre ciple taşıyan ANDA kurtarma ekipleri, daha sonra hastayı Direkli-Bedirli kara yolu üzerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye ulaştırılan Arslan tedavi altına alındı.

Sivas'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber olundu
Sivas'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber olundu
Sivas'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber olundu
Sivas'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber olundu

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Yıldızeli, 112 Acil, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber olundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber olundu - Son Dakika
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