Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı - Son Dakika
Üye Girişi
Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı

Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı

12.02.2021 22:57

SİVAS'ta, yüksek kesimlerinde etkili olan kar ulaşımı aksattı.

SİVAS'ta, yüksek kesimlerinde etkili olan kar ulaşımı aksattı. Kar ve tipi nedeniyle Geminbeli mevkisinde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sivas'ta akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar başladı. Kar, Zara ve Suşehri ilçesi sınırında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüştü. Tipiye hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı - Son Dakika


Son Dakika
00:12 Sarıyer'de Kadın ve Kayınvalidesini Öldüren Adam İntihar Etti
00:10 Eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti
23:52 Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor
23:48 Babası WhatsApp üzerinden duyurdu! Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor
23:51 Tesettürlü fenomen Esra Rabia Ünal fuhuş iddialarını yalanladı
23:46 Fuhuş operasyonunda tutuklandığı iddia edilen Esra Rabia Ünal sonunda sessizliğini bozdu: Bu kadının benimle ne alakası var?
22:56 CHP Sözcüsü Öztrak'tan İmamoğlu'na "değişim" göndermesi: Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız
22:52 CHP'den İmamoğlu'na "değişim" göndermesi: Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız
22:39 Fransa'da Gösteriler: Ülke Yangın Yerine Döndü
22:35 Cumartesi gününü işaret ettiler! Olayların kontrolden çıktığı Fransa'da "kitlesel eylem" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 00:33:07. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement