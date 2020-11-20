Son dakika haberi... Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı - Son Dakika

Son dakika haberi... Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı

20.11.2020 11:40

Son dakika haber: Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken çocukları ise mutlu etti.

Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı

Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken çocukları ise mutlu etti.

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken çocukları mutlu etti.

Sivas'ın yüksek kesimleri sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kangal ilçesinde bulunan Bin 700 rakımlı Yağdonduran geçidindeyse etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Beyaza bürünen Deliktaş köyündeyse kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar doyasıya kar topu oynadı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Son dakika haberi... Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı
Son dakika haberi... Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı
Son dakika haberi... Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı
Son dakika haberi... Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı

Kangal, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı - Son Dakika


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