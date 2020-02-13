Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara - Son Dakika

Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara
6 saat önce
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verdi.
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez yerleşke ve ilçelerimizdeki öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşımı açısından Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz için 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 gün süre ile eğitim-öğretime ara verilmiştir "denildi. - SİVAS
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