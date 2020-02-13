Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara - Son Dakika

Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara

6 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verdi.

Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verdi.


Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez yerleşke ve ilçelerimizdeki öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşımı açısından Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz için 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 gün süre ile eğitim-öğretime ara verilmiştir "denildi. - SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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