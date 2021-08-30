Üye Girişi
Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30.08.2021 12:38
Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı, System.String[]

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncı yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncı yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncı yıl dönümü kutlamaları Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesince kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarihi Valilik binasında il protokolünün 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Kutlama programı İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Burada Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak askeri araçla halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Kutlama tören geçişi ile sona erdi.

"Ülkemize daha müreffeh yarınlara taşıyacaktır"

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "Dünyada esaret altında yaşayan diğer uluslarında özgürlük mücadelelerine örnek olan bu büyük zafer kuşkusuz dil, din, etnik köken ayrımı olmaksızın tüm vatandaşlarımızın millet olma bilinciyle bütünleşerek yurdumuza sahip çıkmalarının bir sonucudur. Geçmişte bağımsızlığımızı elde etmemize vesile olan bu tek vücut oluş gelecekte de ülkemize daha müreffeh yarınlara taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan savaşı sonucunda kazanılan 30 Ağustos Zaferinin 9'uncu yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyor gazilerimize saygılarımı sunuyor Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm Sivaslıların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum" dedi. - SİVAS

Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Garnizon Komutanlığı, 30 Ağustos, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu 13:51 Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı 13:44 Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı 13:17 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı
Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü 12:37 Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti 12:02 Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 10:55 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi 10:20 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi 10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi

Son Dakika Haberleri
13:51 Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu
13:48 Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada
13:36 Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı
13:16 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı
13:13 Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi
12:36 Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü
12:28 Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
12:19 Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi
12:02 Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti
11:37 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda
Son dakika: Öldürülen kızının anısını yaşatmak için çabalıyor! Acılı anne: Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın Son dakika: Öldürülen kızının anısını yaşatmak için çabalıyor! Acılı anne: Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın         
13:54
Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada         
13:48
Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı         
13:36
Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi         
13:14
Üvey babasının ölümüyle yıkılan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi Üvey babasının ölümüyle yıkılan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi         
12:17
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda         
11:38
Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak         
10:46
Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor         
10:18
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı         
22:44
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
20:28
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 14:00:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement