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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

15.06.2021 17:27
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Erzincan Karayolu meydana geldi. Sivas istikametinde aynı yönde ilerleyen 4 araç çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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