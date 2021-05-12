Sivas'ta zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu - Son Dakika

Sivas'ta zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu

12.05.2021 11:58

Sivas'ta zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu.

Sivas'ta zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu. Çiftçiler ilk defa böyle bir don olayıyla karşılaştıklarını söyledi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu. Çiftçiler ilk defa böyle bir don olayıyla karşılaştıklarını söyledi.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle çiftçileri olumsuz etkilendi. Sivas'ın Gürün ilçesindeki binlerce dönümlük kayısı ve ceviz bahçeleri don nedeniyle zarar gördü. Turgay Demir'e ait 70 dönümlük kayısı ve ceviz bahçesinde hasar büyük oldu. Don nedeniyle kayısı ve cevizde rekoltenin azalacağı düşünülürken çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor.

"Kayısıda 10 bin ton rekolte yok oldu"

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, don nedeniyle kayısıda 10 bin ton rekoltenin yok olduğunu söyleyerek, " İlçemizde öncelikle yağmurla birlikte dolu yağdı. Dolunun arkasından sel felaketi geldi. Onunda ardından don oldu. İlçemizde ki meyve ağaçlarına büyük zarar verdi. Gürün ve köylerin de ilçemizin zararı çok büyük. Üreticilerimiz aşırı derecede bu dondan zarar gördü. Kayısıda 10 bin ton rekolte yok oldu gitti. Kaysı ağaçlarını hepten götürmüş, ceviz ağaçları keza yine öyle. Dut ağacını bile hiç vurmazken dut ağacını bile vurmuş. Dutunda olup olmayacağı daha belli değil. İlk defa böyle büyük bir afet oluyor. Her yıl olurdu ama bir kısmı kalırdı. Bu yıl tabiri rica izse dal yenecek bir tane kayısı bir tane çağla bile yok" dedi.

"İlk defa böyle bir don oldu"

Çiftçi Turgay Demir, ilk defa bu derece büyük bir don olayı yaşadıklarını belirterek, " Bu bahçede kayısı ve cevizlerimiz vardı. 10 mayısta gece hava sıcaklığı eksi 4'e düşmüş. Sabaha kadarda bekledik genelde bu gibi durumlarda ateş yakıyoruz ama ilk defa böyle bir don oldu. Kayısı olsun ceviz olsun hiçbir tane denecek kadar bile kalmadı. Yenecek hiçbir şey kalmadı büyük zarara uğradık. Tam verimde olan 70 dönüm civarı kaysı ve ceviz bahçemiz var. Sadece kaysı olarak 100 ton civarı bir zararımız var. Bitti sonuçta bir tane bile kayısımız kalmadı. Geçen seneye göre rekolte olarak bizim 100 ton net bir zararımız var. Bizim geçim kaynağımız bu memlekete istihdam sağlanan bir bahçe, yetkililer nasıl yardım eder bir el uzatır bilemiyorum ama gerçekten mağdur durumdayız" şeklinde konuştu.

Sivas'ta zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu
Sivas'ta zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu
Sivas'ta zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu
Sivas'ta zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu

Turgay Demir, Gürün, Sivas, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu - Son Dakika


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