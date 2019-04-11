Son Dakika Haberleri: Sivas'taki Akraba Cinayetinin Şüphelisi Adliyede

Sivas'taki Akraba Cinayetinin Şüphelisi Adliyede

52 dakika önce

Sivas'taki akraba cinayetinin şüphelisi adliyedeSivas'ta sokakta karşılaştığı akrabası Ziya Çakmak'ı (43) bıçaklayarak öldüren Ferhat G. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas'taki akraba cinayetinin şüphelisi adliyede

Sivas'ta sokakta karşılaştığı akrabası Ziya Çakmak'ı (43) bıçaklayarak öldüren Ferhat G. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Ziya Çakmak cadde üzerinde Ferhat G. ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Ziya Çakmak'ın kız kardeşi Zehra G. ile Ferhat G.'nin ağabeyi Ahmet G.'nin boşanma sürecine giren evlilikleri yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferhat G., iddiaya göre kavga sırasında üzerinde bulunan bıçakla Çakmak'ı karın bölgesinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ziya Çakmak, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çakmak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çakmak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ferhat G. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ferhat G. bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, girişte cinayetle ilgili soruları cevapsız bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:19 Kaynak: DHA
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