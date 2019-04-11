Son Dakika Haberleri: Sivas'taki Cinayet

Sivas'taki Cinayet

54 dakika önce

Sivas'ta akrabasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

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Sivas'ta akrabasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Akrabası Ziya Çakmak'ı (43) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen F.G. (37), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye binası girişinde basın mensuplarının cinayeti neden işlediğiyle ilgili sorusunu yanıtsız bırakan F.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ziya Çakmak ile akrabası F.G, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde dün karşılaşmış, ailevi nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G, Çakmak'ı bıçakla yaralamıştı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, F.G. gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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