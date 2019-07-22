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Sivas'taki cinayet

43 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın, tüfeğin kazara ateş alması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın, tüfeğin kazara ateş alması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Suşehri ilçesinde dün meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan S.Y. (43) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
S.Y. ve görgü tanıklarının ifadelerinde, şüphelinin elinde bulunan tüfeğin kazara ateş aldığını söyledikleri öğrenildi.
Suşehri ilçesi Tatar köyü Göllüce mezrasında S.Y, Lütfü Güleç (58) ve Adnan K. (41) ile piknik alanında karşılaşmış, S.Y'nin tüfeğinden çıkan saçmalar Lütfü Güleç ve Adnan K'yi yaralamıştı.
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Lütfü Güleç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:05 Kaynak: AA
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