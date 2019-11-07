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Sivas'taki cinayetin sanığı Antalya'da yakalandı

7 saat önce

Sivas'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili hakkında 15 yıl 9 ay 30 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Sivas'taki cinayetin sanığı Antalya'da yakalandı, System.String[]

Sivas'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili hakkında 15 yıl 9 ay 30 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sivas'ta 2012'de alacak meselesi nedeniyle S.D'nin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayının hükümlüsü olarak aranan A.B'nin ilçede bulunduğunu belirledi.

A.D. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı kullanığı tespit edilen A.B, yakalandı.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 9 ay 30 gün hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirtilen A.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Manavgat, Antalya, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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