Sivas'taki cinayetin sanığı Antalya'da yakalandı

Hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 9 ay 30 gün hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirtilen A.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sivas 'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili hakkında 15 yıl 9 ay 30 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü Antalya 'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

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