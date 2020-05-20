Sivas'taki cinayetin şüphelisi adliyede - Son Dakika

SİVAS'ta, husumetli olduğu Ferhat Şahin'i (35) tabancayla vurarak öldüren, yanındaki Uğur A.'yı ise yaralayan Çağdaş Ö. (30) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Paşabahçe Mesire Alanı'nda meydana geldi. Çağdaş Ö., para meselesi yüzünden husumetli olan Uğur A. ve Ferhat Şahin ile mesire alanında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağdaş Ö. tabancayla Ferhat Şahin ile Uğur A.'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ferhat Şahin öldü, Uğur A. ise bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Uğur A., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ferhat Şahin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Otopsi işleminin ardından Ferhat Şahin, saat 12.30'da Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kaçan Çağdaş Ö., polisin yaptığı çalışmayla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından Çağdaş Ö., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.