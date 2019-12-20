Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Sivas'ta alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı, System.String[]

Sivas'ta alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Zanlı M.Z.Y. (32), Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.Z.Y, dün Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı önünde aralarında alacak meselesi bulunduğu iddia edilen Şeyhmus Özal (43) ile tartışmış, silahla ağır yaralanan Özal, Numune Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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