Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Cinayetin ardından kaçan ve kent merkezinde Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Ç.Ö. (30), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ç.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, Paşabahçe Mesire Alanı'nda Ç.Ö, F.Ş. (35) ve U.A. (54) arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.Ö, tabanca ile F.Ş. ve U.A'ya ateş etmişti. Başından ve göğsünden yaralanan F.Ş. olay yerinde hayatını kaybetmiş, U.A. ise yaralanmıştı.