Üye Girişi
SİVAS'TAKİ DEMİRAĞ OSB'DE 2023'E KADAR 10 BİN İSTİHDAM SAĞLANACAK - Son Dakika

SİVAS'TAKİ DEMİRAĞ OSB'DE 2023'E KADAR 10 BİN İSTİHDAM SAĞLANACAK

31.12.2021 00:39

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Cazibe Merkezleri Programı'na Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin de (OSB) dahil edilmesiyle yatırımcıların Sivas'a yatırım yapmak için talepte bulunduklarını söyleyerek, Türkiye'nin her tarafından yatırım için Sivas'a randevu...

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Cazibe Merkezleri Programı'na Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin de (OSB) dahil edilmesiyle yatırımcıların Sivas'a yatırım yapmak için talepte bulunduklarını söyleyerek, Türkiye'nin her tarafından yatırım için Sivas'a randevu talep ediliyor. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 40 bin kişiye istihdam sağlayacak Demirağ OSB, faaliyete başladı. İlk etapta 2023 yılına kadar 10 bin istihdam hedefimiz var dedi.

STSO Başkanı Mustafa Eken, oda binasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21'inci Cazibe Merkezi ilan edilen Demirağ OSB'nin kentte bayram havası yaşattığını söyledi.

CAZİBE MERKEZİ

Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil edilmesiyle şehirde çok şeyin değişeceğini belirten Başkan Eken, Artık Sivas'ın 2022 yılında birlik ve beraberlik içerisinde tamamen sanayiye, yatırıma, istihdama odaklı bir il olacağını söyleyebiliriz. Bu işin öncülüğünde STSO'nun ve yatırımcıların olduğunu da biliyoruz. Devlet teşvikleri verir, bizler de yatırımcılar olarak yatırım yapacağız, istihdam sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 40 bin kişiye istihdam sağlayacak Demirağ OSB, faaliyete başladı. İnşallah, orada bacaların tütmesini sağlayacağız. Yatırımcıların ayaklarına kadar gidiyorduk, yine gideceğiz. Onlar da gelmeye başladılar, telefonlarımız susmuyor. Türkiye'nin her tarafından yatırım için Sivas'a randevu talep ediliyor. İnşallah 2022 yılının sonunda altyapısı bitmiş ve 2023 yılında da bacaları tüten bir OSB olacak. Hedefimiz 2025-2026'da 10 -15 bin kişiye istihdam sağlanmış bir organize sanayi. Cumhurbaşkanımıza teşvik imzalandığında ilk etapta 10 bin kişiye istihdam sözü vermiştim. Buradan sözümü yeniliyorum, inşallah altyapısının bitmesiyle 10 bin istihdam sözüyle 2023 yılına gireceğimizi belirtmek istiyorum. Tüm yatırımcılarımızı Sivas'a, Sivas'ın cazibe merkezi Demirağ OSB'ye davet ediyorum. Buyursun gelsinler, bürokratik hiçbir engel yok, arsaları, altyapıları hazır, lojistik köyleri hemen yanında, içinden ray sistemi geçiyor. Türkiye'ye, dünyaya örnek olmuş bir organize sanayi olacak. İnşallah 1'inci OSB'nin de cazibe merkezi kapsamına alınacağına inanıyorum dedi.

'İSTİHDAM SAĞLAYANA YER VERECEĞİZ'

Eken ayrıca, Demirağ OSB'de her isteyene yer vermeyeceklerini belirterek, İstihdam sağlayan, katma değeri olan, şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak her bir firmaya tabi ki yer vereceğiz ama yer olsun diye 67'nci bölge olduk diye, 'ben yer alayım, yer yapayım, ileride rant sağlayayım' diyenlere müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.

SİVAS'TAKİ DEMİRAĞ OSB'DE 2023'E KADAR 10 BİN İSTİHDAM SAĞLANACAK
SİVAS'TAKİ DEMİRAĞ OSB'DE 2023'E KADAR 10 BİN İSTİHDAM SAĞLANACAK
SİVAS'TAKİ DEMİRAĞ OSB'DE 2023'E KADAR 10 BİN İSTİHDAM SAĞLANACAK

YORUMLAR
500

İstihdam, Türkiye, Sivas, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TAKİ DEMİRAĞ OSB'DE 2023'E KADAR 10 BİN İSTİHDAM SAĞLANACAK - Son Dakika


Ermenistan, ambargo kararını kaldırıyor Ermenistan, ambargo kararını kaldırıyor         
00:43
Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi? Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi?         
23:47
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56

Son Dakika Haberleri
00:09 Kemal Kılıçdaroğlu'na Ak Partili başkandan çağrı: Kapıda karşılayacağım
00:01 Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu
23:49 Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırı
23:47 Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi?
23:13 Alex de Souza'nın verdiği yanıt Fenerbahçe taraftarını ümitlendirdi
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Mustafa Şen'den jaz üstadı benzetmesi: Kendisine anlattım, güldü
22:57 Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
22:40 Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'ndan çarpıcı sözler: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
22:37 Batshuayi, son maçındaki performansıyla taraftarı çılfırttı
22:14 Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri çok konuşulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 00:47:21. #1.12#
SON DAKİKA: SİVAS'TAKİ DEMİRAĞ OSB'DE 2023'E KADAR 10 BİN İSTİHDAM SAĞLANACAK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement