SİVAS'TAKİ DEMİRAĞ OSB'DE 2023'E KADAR 10 BİN İSTİHDAM SAĞLANACAK - Son Dakika

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Cazibe Merkezleri Programı'na Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin de (OSB) dahil edilmesiyle yatırımcıların Sivas'a yatırım yapmak için talepte bulunduklarını söyleyerek, Türkiye'nin her tarafından yatırım için Sivas'a randevu talep ediliyor. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 40 bin kişiye istihdam sağlayacak Demirağ OSB, faaliyete başladı. İlk etapta 2023 yılına kadar 10 bin istihdam hedefimiz var dedi.

STSO Başkanı Mustafa Eken, oda binasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21'inci Cazibe Merkezi ilan edilen Demirağ OSB'nin kentte bayram havası yaşattığını söyledi.

CAZİBE MERKEZİ

Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil edilmesiyle şehirde çok şeyin değişeceğini belirten Başkan Eken, Artık Sivas'ın 2022 yılında birlik ve beraberlik içerisinde tamamen sanayiye, yatırıma, istihdama odaklı bir il olacağını söyleyebiliriz. Bu işin öncülüğünde STSO'nun ve yatırımcıların olduğunu da biliyoruz. Devlet teşvikleri verir, bizler de yatırımcılar olarak yatırım yapacağız, istihdam sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 40 bin kişiye istihdam sağlayacak Demirağ OSB, faaliyete başladı. İnşallah, orada bacaların tütmesini sağlayacağız. Yatırımcıların ayaklarına kadar gidiyorduk, yine gideceğiz. Onlar da gelmeye başladılar, telefonlarımız susmuyor. Türkiye'nin her tarafından yatırım için Sivas'a randevu talep ediliyor. İnşallah 2022 yılının sonunda altyapısı bitmiş ve 2023 yılında da bacaları tüten bir OSB olacak. Hedefimiz 2025-2026'da 10 -15 bin kişiye istihdam sağlanmış bir organize sanayi. Cumhurbaşkanımıza teşvik imzalandığında ilk etapta 10 bin kişiye istihdam sözü vermiştim. Buradan sözümü yeniliyorum, inşallah altyapısının bitmesiyle 10 bin istihdam sözüyle 2023 yılına gireceğimizi belirtmek istiyorum. Tüm yatırımcılarımızı Sivas'a, Sivas'ın cazibe merkezi Demirağ OSB'ye davet ediyorum. Buyursun gelsinler, bürokratik hiçbir engel yok, arsaları, altyapıları hazır, lojistik köyleri hemen yanında, içinden ray sistemi geçiyor. Türkiye'ye, dünyaya örnek olmuş bir organize sanayi olacak. İnşallah 1'inci OSB'nin de cazibe merkezi kapsamına alınacağına inanıyorum dedi.

'İSTİHDAM SAĞLAYANA YER VERECEĞİZ'

Eken ayrıca, Demirağ OSB'de her isteyene yer vermeyeceklerini belirterek, İstihdam sağlayan, katma değeri olan, şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak her bir firmaya tabi ki yer vereceğiz ama yer olsun diye 67'nci bölge olduk diye, 'ben yer alayım, yer yapayım, ileride rant sağlayayım' diyenlere müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.