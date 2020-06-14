Sivas'taki 'doğal Çin Seddi'nde doğa yürüyüşü - Son Dakika

SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü sınırlarında yer alan ve görüntüsüyle Çin Seddi'ni andıran kayalıkların bulunduğu bölgede, kaymakamlığın planladığı '10 Fikir Proje' etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi. Bölgedeki doğal oluşumun, tanıtımının yapılarak, turizme kazandırılması hedefleniyor.

İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıklar, görenlerin ilgisini çekiyor. Yer yer yüksekliği 50- 60 metreye kadar çıkan kayalıklar, bölgeyi ikiye ayıran görüntü veriyor. Çin Seddi'ni anımsatan oluşum, kilometreler boyunca kıvrımlar şeklinde devam ediyor. İlk kez Demirören Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği 'doğal Çin Seddi', ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Koronavirüs sonrası normalleşme sürecine girilmesinin ardından İmranlı Kaymakamlığı'nın başlattığı proje ile kayalıkların bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Kaymakam Hasan Meşeli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Niyami Dağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, kurum müdürleri ve bölge halkı katıldı. Yürüyüş öncesi İmranlı Kaymakamı Hasan Meşeli, keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı katılımcıları uyardı. Meşeli, aynı zamanda katılımcılara koruyucu sprey sıktı.

'BU GÜZELLİĞİ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ'

Kaymakam Hasan Meşeli, "Güzel bir günde kalabalık arkadaş grubuyla buradan İmranlı'ya 15 kilometrelik güzergahta yürüyüş gerçekleştireceğiz. Amacımız 'İmranlı'nın Çin Seddi' dediğimiz ve doğa harikası olan alçı taşlarının yüzyıllar boyunca yağmurlar rüzgarlar sonucunda oluşan kayalıkların tanıtımını yapmaktı. Çünkü çok orijinal. Bu güzellikleri biz tüm Türkiye ve Dünya'ya tanıtmak istiyoruz. O yüzden hem yürüyelim hem spor yapalım. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır hareketsiziz. Hem spor yapalım hem de bir araya gelelim istedik. Ayrıca buranın da tanıtımını yapmak için yola çıktık. Biz yürüyüşümüzü koronavirüs tedbirlerine göre gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Niyami Dağlar ise "Boğazören köyünün Çin Seddi'ni andıran güzel görünümüyle doğa ile baş başa güzel bir yürüyüş yapmayı planladık. Projeyi gerçekleştiren arkadaşlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yaklaşık 50 kişilik ekibimizle 15 kilometre bir yürüyüş yapacağız. Sağlık için bir spor yaptık diyebiliriz" dedi.

'MUHTEŞEM MANZARASI VAR'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan da DHA 'nın haberi sonrası kayalıkları fark ettiklerini belirterek, "Doğal güzelliği sizler sayesinde fark ettik. İlk haberi de sizler yapmıştınız. Biz bu güzelliği herkesin görmesini istiyoruz. Sivas İl Milli Eğitim camiasını hepsini buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Yürüyüşe katılanlardan Yelda Mert ise "İnanılmaz bir doğa ve kesinlikle doğal bir Çin Seddi görünümün de bir yer. Herkesi bu doğal güzelliği göremeye davet ediyoruz. Muhteşem bir manzarası var. Seddimizin zirvesine kadar çıkmış bulunmaktayız. Harika bir zaman geçiriyoruz. Hedefimiz 2023 yılında buraya bolca turist çekmek" dedi.